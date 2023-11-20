Зеленский встретился в Киеве с Ллойдом Остином: глава государства рассказал детали

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина очень ценит вовлеченность в наше государство со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшим с визитом в Киев министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

Как отмечается, глава государства поздравил с визитом министра и его команду, прибывших в Киев. Встреча состоялась перед Рамштайном. Обсуждались вопросы обороны украинских бойцов, перспективы на поле боя и поддержка международных партнеров.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина очень ценит вовлеченность в наше государство со стороны США.

“Мы очень благодарны американскому народу. Они с нами на протяжении всех этих трудных дней, трудных месяцев и лет. Мы гордимся тем, что вы с нами”, — подчеркнул Зеленский.

Со своей стороны Ллойд Остин поблагодарил президента за то, что он был на последней встрече контактной группы по вопросам поддержки Украины.

"Ваше присутствие было мощным сигналом преданности Украины и работе. Бывшая там энергетика была феноменальной. Я очень горжусь, что я в Украине. Под вашим лидерством Украина защитила свой суверенитет, вы вели украинский народ с самого начала. Меседж, который я сегодня привез вам: США с вами, мы будем с вами. Происходящее в Украине — касается всего мира", — подчеркнул министр обороны США.

Напомним, Байден и его администрация этим визитом хотят продемонстрировать поддержку Украине на фоне принятия временного бюджета в США без финансирования новой помощи Киеву.

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