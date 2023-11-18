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Зеленский вспомнил события на Банковой в начале полномасштабного вторжения России

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Зеленский вспомнил события на Банковой в начале полномасштабного вторжения России

Администрация президента Украины / Фото: ТСН.ua

Владимир Зеленский вспомнил о первых днях полномасштабной войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в первые дни полномасштабного вторжения России, в Киеве, на Банковой, был узкий круг людей, управлявших всеми процессами – от оружия, еды, укреплений районов, обороны столицы.

Об этом глава государства сказал в документальном фильме "Дневник Монастырского".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Нас было мало: Зеленский откровенно поделился воспоминаниями, кто бежал, кто остался спасать страну!

"Просто было не так много людей-менеджеров, руководивших этим процессом. Все остальные исчезли куда-то, кто-то уехал, побежал, ушел. А потом все уже вернулись и стали говорить, что было так или не так в тот момент, когда нас было мало. Так вот, когда нас было мало, думаю, что в то время и остались только друзья", — рассказал президент.

Владимир Зеленский также вспомнил работу Дениса Монастырского, который 18 января 2023 года погиб в авиакатастрофе в Броварах.

"Он был одним из этого круга очень ответственных людей, которые не имеют права потому, что у них соответствующая должность, не только потому, что они любят Украину, верят, и они патриоты, а потому, что они обязаны это делать", — резюмировал президент.

Напомним, Зеленский показал необычный подарок от Дениса Монастырского во время войны (фото).

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Дата публикации
Просмотры
421
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