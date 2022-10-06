Зеленский в Киеве встретился с администратором Агентства США по международному развитию: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский 6 октября провел встречу с администратором Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр.

Владимир Зеленский встретился с администратором Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр. Они обсудили детали программ, благодаря которым будут развивать в нашем государстве безопасное пространство.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

Как отмечается, во время встречи Владимир Зеленский и Саманта Пауэр обсудили детали конкретных программ, разработанных с целью развития в нашем государстве безопасного пространства.

Речь также шла о важности реализации Плана быстрого восстановления Украины.

“Благодарен за выделение Агентством 55 млн долларов США для подготовки инфраструктуры теплоснабжения Украины к зиме во время противодействия российской агрессии. Для нас крайне важно иметь такого союзника, как США, являющегося настоящим лидером по консолидации международной поддержки Украины”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что в Пентагоне считают, что Украина начала добиваться своих стратегических целей в войне с Россией.

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