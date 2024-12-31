Зеленский уволил главу Киевской ГВА: кто заменил Сергея Попко

Президент Украины Владимир Зеленский 31 декабря подписал указ об увольнении главы Киевской городской военной администрации Сергея Попко. Следующим указом президент назначил на этот пост Тимура Ткаченко.

Указы размещены на сайте Офиса президента.

"Согласно статье 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" уволить генерал-полковника Попко Сергея Николаевича с должности начальника Киевской городской военной администрации", – говорится в указе №897.

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"В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" назначить Ткаченко Тимура Фируддиновича начальником Киевской городской военной администрации", – говорится в указе №898.

Тимур Ткаченко с сентября этого года был заместителем министра развития громад и территорий Алексея Кулебы, а до того с 2023 года – заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. А с 2021 года он возглавлял департамент благоустройства КГГА.

Отметим, что после начала полномасштабной войны в Киеве, кроме гражданской администрации КГГА, возглавляемой Кличко, создали еще городскую военную администрацию (КГВА). Сначала ее возглавлял Николай Жирнов, а затем — Сергей Попко. Оба руководителя имели звание генерала.

Ранее Владимир Зеленский пообещал ряд важных кадровых решений.

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