Зеленский уволил четырех глав райадминистраций Киева: кто ушел с должности

После проверки состояния укрытий правительство приняло ряд кадровых и дисциплинарных решений.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева. Речь идет о Подольской, Днепровской, Святошинской и Деснянской.
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Отмечается, что:
- Сергей Коваленко снят с должности главы Подольской районной администрации
- Павел Бабия снят с должности главы Днепровской районной администрации
- Сергей Павловский снят с должности главы Святошинской районной администрации
- Дмитрий Ратников с должности главы Деснянской районной администрации
Накануне Кабинет Министров Украины на заседании 27 июня принял решение объявить выговор мэра столицы Виталию Кличко и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попку после проверки состояния укрытий.
Ранее стало известно, что украинское правительство примет ряд кадровых и дисциплинарных решений после проверки состояния укрытий по всей Украине.
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