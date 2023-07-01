Зеленский уволил четырех глав райадминистраций Киева: кто ушел с должности

После проверки состояния укрытий правительство приняло ряд кадровых и дисциплинарных решений.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева. Речь идет о Подольской, Днепровской, Святошинской и Деснянской.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что:

Сергей Коваленко снят с должности главы Подольской районной администрации

снят с должности главы Подольской районной администрации Павел Бабия снят с должности главы Днепровской районной администрации

снят с должности главы Днепровской районной администрации Сергей Павловский снят с должности главы Святошинской районной администрации

снят с должности главы Святошинской районной администрации Дмитрий Ратников с должности главы Деснянской районной администрации

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Накануне Кабинет Министров Украины на заседании 27 июня принял решение объявить выговор мэра столицы Виталию Кличко и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попку после проверки состояния укрытий.

Ранее стало известно, что украинское правительство примет ряд кадровых и дисциплинарных решений после проверки состояния укрытий по всей Украине.

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