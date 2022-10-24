Зеленский сменил начальника КМВА на Сергея Попка: что о нем известно

Раньше новый руководитель КМВА был командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Попко новым начальником Киевской городской военной администрации. В этой должности он заменил Николая Жирнова.

Соответствующий указ о назначении №733/2022 появился на сайте Офиса президента 24 октября.

Что известно о Сергее Попке

Генерал-полковник Сергей Попко родился в 1961 году в Киеве. В 1982 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Служил командиром взвода, батальона, командиром части, начальником штаба механизированной дивизии. После окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях.

Также проходил службу в Республике Ирак.

В 2016-2019 годах занимал должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Напомним, главный военком Киева рассказал, для чего в Украине проводят рейды после комендантского часа и законно ли раздавать повестки вне домашнего адреса.

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