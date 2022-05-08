Зеленский провел в Киеве переговоры с президентом Бундестага ФРГ: в ОП назвали темы встречи

Владимир Зеленский провел встречу с президентом Бундестага ФРГ Бербель Басс, прибывшей в Киев с официальным визитом.

Перед этим у Баса была встреча с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем.

Видео встречи Зеленского и Басс опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Украинский президент поблагодарил президентку Бундестага за визит в сложное для страны время. Глава государства поблагодарил Бас за важные проголосованные в Бундестаге решения для Украины и выразил надежду на поддержку Германии относительно будущего членства Украины в ЕС.

"Рад приветствовать вашу команду в Киеве. Хочу сказать, в мирном Киеве, потому что всегда Украина и Киев были очень мирными, теплыми. В принципе, как и майская погода. Но, к сожалению, мы находимся в активной фазе войны и потому приятно, что именно в такие сложные дни Вы приехали поддержать Украину, в особенные дни — дни войны на нашей земле. хочется, чтобы и Вы, и Бундестаг поддержали будущую резолюцию по членству Украины в Евросоюзе", — обратился Зеленский к президентке Бундестага ФРГ.

Со своей стороны, Бербель Бас поблагодарила Владимира Зеленского за встречу. Она отметила, что для нее очень важно 8 мая быть в Украине и иметь возможность почтить память жертв Второй мировой войны.

Напомним, глава правительства Украины Денис Шмигаль провел встречу с Бербель Басс, прибывшую в столицу 8 мая. Чиновники обсудили стратегически важные направления сотрудничества: оружие, санкции, финансы и европейскую перспективу.

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