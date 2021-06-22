Зеленский потребовал установить причины взрыва и пожара в доме под Киевом

"Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее", — заявил президент Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека при пожаре в многоэтажке под Киевом и потребовал установить причины взрыва.
"Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области. Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее", — заявил Зеленский в сообщении в сервисе микроблогов Твиттер.
Также он потребовал от местных властей и областной государственной администрации предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих жилищ.
На ликвидацию аварии приехали три пожарные машины, две "скорые" и экстренная служба газа. Площадь возгорания была более 600 квадратных метров.
Что именно взорвалось пока еще устанавливают, но пока отвергают версию о взрыве газа, ведь запаха не было. Местные рассказывают, что встряхнуло дом сильно и громко.
К врачам обратились всего 11 человек. Три человека остаются в больнице. Всем остальным оказана помощь на месте, в основном люди обращались за отравления угарным газом и ожогами.
Сейчас жители до сих пор остается возле дома, где до сих пор работают спасатели. Верхние этажи горели, а нижние были затоплении тоннами воды. Поэтому сейчас людей планируют разместить в местном клубе, кто-то уже уехал к родным и друзьям. Но чиновники обещают, что без присмотра жилье людей не оставят, чтобы не работали вандалы, должна быть установлена круглосуточная охрана.
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