Зеленский показал последствия атаки Киева дронами-камикадзе: видео с места попадания в дом

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку Киева дронами и попадание в жилой дом.

Глава государства также опубликовал видео с места одного из попаданий в столице.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", — написал Зеленский.

Напомним, утром 17 октября Россия атаковала столицу Украины дронами-камикадзе. В Киевской городской военной администрации заявили, что по состоянию на 09:00 зафиксировали четыре попадания по Киеву, в том числе и по жилому дому.

Позже Виталий Кличко подтвердил, что в результате атаки российскими дронами-камикадзе в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме, из которого удалось спасти 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются.

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