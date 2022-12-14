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Зеленский отреагировал на утреннюю российскую атаку "шахедами" по Киевщине (видео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1663
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский отреагировал на утреннюю российскую атаку "шахедами" по Киевщине (видео)

Фото: Владимир Зеленский

Зеленский обратился к украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утреннюю российскую атаку иранскими дронами "шахедами" по Киевщине. По предварительной информации, все 13 беспилотников сбили Силы противовоздушной обороны.

Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

Зеленский поблагодарил украинских защитников и призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Это утро террористы начали с 13 "шахедов". Предварительно, все 13 сбиты нашими украинскими ПВО. Молодцы, горжусь. Уважаемые граждане, благодарим ПВО и не забываем о сиренах", — сказал президент.

Напомним, утром 14 декабря российская армия атаковала Киевщину иранскими дронами-камикадзе. Воздушную тревогу в регионе объявили около шести утра. В результате атаки в Шевченковском районе столицы четыре жилых дома были повреждены. Также обломки от сбитого дрона упали на одно админздание.

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Дата публикации
Просмотры
1663
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