Зеленский отреагировал на утреннюю российскую атаку "шахедами" по Киевщине (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утреннюю российскую атаку иранскими дронами "шахедами" по Киевщине. По предварительной информации, все 13 беспилотников сбили Силы противовоздушной обороны.

Об этом он рассказал в своем Телеграм-канале.

Зеленский поблагодарил украинских защитников и призвал граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Это утро террористы начали с 13 "шахедов". Предварительно, все 13 сбиты нашими украинскими ПВО. Молодцы, горжусь. Уважаемые граждане, благодарим ПВО и не забываем о сиренах", — сказал президент.

Напомним, утром 14 декабря российская армия атаковала Киевщину иранскими дронами-камикадзе. Воздушную тревогу в регионе объявили около шести утра. В результате атаки в Шевченковском районе столицы четыре жилых дома были повреждены. Также обломки от сбитого дрона упали на одно админздание.

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