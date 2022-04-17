Зеленский назвал условие, при котором российские оккупанты снова попытаются пойти на Киев

Зеленский не верит ни российским военным, ни российскому управлению.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если России удастся взять под свой контроль Донбасс, то нет гарантий, то она не пойдет снова на Киев.

Такое мнение глава государства высказал в интервью CNN.

"Вот почему для нас очень важно не позволить им, стоять на своем, потому что эта битва... она может повлиять на ход всей войны. Потому что я не доверяю российским военным и российскому руководству. Поэтому мы понимаем, что то, что мы их отбили, и они ушли, и они убегали от Киева – с севера, из Чернигова и с этого направления – это не значит, что если им удастся захватить Донбасс, они не придут дальше в Киев ”, – президент.

Зеленский заверил, что Украина не отдаст территорию в восточной части страны, чтобы прекратить войну с Россией, а украинские военные готовы бороться с российской армией на Донбассе.

Как ранее сообщалось, заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, почему Россия не начинает новое наступление на Донбассе. По ее словам, причина состоит в том, что ВСУ сдерживают военные подразделения военных РФ.

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