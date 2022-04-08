Зеленский начал в Киеве встречу с президентом Еврокомиссии и главным дипломатом ЕС (видео)

После встречи состоятся переговоры между президентом Украины и представителями ЕС.

В Киеве украинский президент Владимир Зеленский начал встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента и опубликовала видео встречи главы государства и представителей ЕС.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, прибывшим с визитом в нашу страну", — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе ОП, после встречи состоятся переговоры между Зеленским, Урсулой фон дер Ляйе и Боррелем. Переговоры пройдут в узком кругу. После чего, ожидается, глава государства и представители ЕС сделают заявления для украинских и иностранных СМИ и ответят на их вопросы.

Напомним, 8 апреля в Киев с официальным визитом прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел. Вместе с украинским премьером Денисом Шмыгалем представители ЕС посетили Бучу, где российские оккупанты совершали зверства против мирного населения.

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