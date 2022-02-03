"Здесь убиться проще простого": в Сети обнародовали фото ужасной лестницы на одной из улиц Киева

Эти опасные ступеньки расположены на улице Ивана Миколайчука, 11, возле супермаркета и аптеки.
В Сети обнародовали фото ужасной лестницы на одной из улиц Киева.
Эти опасные ступеньки расположены в Днепровском районе столицы, на улице Ивана Миколайчука, 11, возле супермаркета и аптеки.
Об этом сообщил паблик "Типовой Киев" и обнародовал фото.
"Вот такую "красивую" лестницу можно найти на Миколайчука, 11. Здесь убиться проще простого, особенно в темное время суток. Будьте осторожны", — говорится в этом сообщении под фотографиями.
Напомним, в Киеве на мосту Метро под ногами пешеходов буквально исчезает земля. Много плиты на мостовом тротуаре просто гуляет. Поэтому следует быть очень осторожными.
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