"Здесь убиться проще простого": в Сети обнародовали фото ужасной лестницы на одной из улиц Киева

"Здесь убиться проще простого": в Сети обнародовали фото ужасной лестницы на одной из улиц Киева

Эти опасные ступеньки расположены на улице Ивана Миколайчука, 11, возле супермаркета и аптеки.

В Сети обнародовали фото ужасной лестницы на одной из улиц Киева.

Эти опасные ступеньки расположены в Днепровском районе столицы, на улице Ивана Миколайчука, 11, возле супермаркета и аптеки.

Об этом сообщил паблик "Типовой Киев" и обнародовал фото.

"Вот такую "красивую" лестницу можно найти на Миколайчука, 11. Здесь убиться проще простого, особенно в темное время суток. Будьте осторожны", — говорится в этом сообщении под фотографиями.

Напомним, в Киеве на мосту Метро под ногами пешеходов буквально исчезает земля. Много плиты на мостовом тротуаре просто гуляет. Поэтому следует быть очень осторожными.

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