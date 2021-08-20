"Здесь ничего страшно нет": Данилов прокомментировал неявку Кличко на заседании СНБО

"Здесь ничего страшно нет": Данилов прокомментировал неявку Кличко на заседании СНБО

Секретарь СНБО надеется, что в следующий раз у мэра Киева найдется время на посещение заседания.

Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов объяснил, для чего мэра Киева Виталия Кличко срочно пригласили на заседание СНБО. По его словам, с Кличко хотели обсудить снос исторической усадьбы Барбана ночью.

Об этом Данилов рассказал на брифинге СНБО 20 августа.

"Мы получили письмо от министра культуры господина Ткаченко на заседание СНБО. Он попросил поднять вопрос, что касается разрушения традиционной исторической среды в городе Киев. Мы пригласили Кличко, чтобы пообщаться именно по этому вопросу. К большому сожалению, он, по нам пока неизвестным причинам, не смог на заседании СНБО. Поэтому рассмотрение этого вопроса происходило в его отсутствие.

Надеюсь, что в следующий раз у Виталия Анатольевича найдется время для того, чтобы посетить заседание СНБО. Здесь ничего страшно нет, мы разбираемся с теми вопросы, крайне важны для нашего государства и его жителей", — заявил Данилов.

Напомним, Кличко заявил, что не сможет посетить сегодняшнее заседание СНБО, так как находится в рабочей поездке по делам Ассоциации городов Украины в Черниговской области.

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк назвал такое заявление Кличко отговоркой.

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