Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ: фото

Инициаторы акции хотели привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии.
Здание КГГА по случаю Международного дня прав человека 10 декабря подсветили цветами флага ЛГБТ- сообщества.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Как сообщается, цель акции – привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии. Инициаторами этого являются Amnesty International и KyivPride.
Директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук подчеркнула, что пока в Украине ни закон, ни полиция не могут обеспечить надлежащей защиты ЛГБТ-людям, именно поэтому в Международный день прав человека важно привлечь внимание к этой проблеме.
Директор ОО "KyivPride" Ленни Эмсон добавил, что в Украине каждый человек, независимо от возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, должен чувствовать себя в безопасности. Он подчеркнул, что столица должна стать примером для других украинских городов.
"Акция привлекает внимание именно к равенству прав всех без исключения людей. Уверен, что признание каждым из нас этого равенства ведет людей к свободе, взаимоуважению и миру", – сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
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