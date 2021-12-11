Здание КГГА подсветили цветами ЛГБТ: фото

Инициаторы акции хотели привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии.

Здание КГГА по случаю Международного дня прав человека 10 декабря подсветили цветами флага ЛГБТ- сообщества.

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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Как сообщается, цель акции – привлечь внимание общественности и власти к важности надлежащей реакции на преступления на почве гомофобии и трансфобии. Инициаторами этого являются Amnesty International и KyivPride.

Директор Amnesty International Украина Оксана Покальчук подчеркнула, что пока в Украине ни закон, ни полиция не могут обеспечить надлежащей защиты ЛГБТ-людям, именно поэтому в Международный день прав человека важно привлечь внимание к этой проблеме.

КГГА

Директор ОО "KyivPride" Ленни Эмсон добавил, что в Украине каждый человек, независимо от возраста, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, должен чувствовать себя в безопасности. Он подчеркнул, что столица должна стать примером для других украинских городов.

"Акция привлекает внимание именно к равенству прав всех без исключения людей. Уверен, что признание каждым из нас этого равенства ведет людей к свободе, взаимоуважению и миру", – сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

КГГА

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