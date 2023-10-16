Зажимали пальцы гвоздодером и забили до смерти: в Киеве задержаны грабители (фото, видео)

В Киеве задержали двух нападавших, которые ограбили мужчину, нанеся ему многочисленные удары, зажимали пальцы гвоздодером, а затем перенесли тело под забор и забросали мусором.

Об этом сообщает полиция Киева.

В дежурную часть Дарницкого управления полиции от заявительницы поступила информация об обнаружении тела мужчины на улице Канальный.

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На место происшествия прибыли сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативные группы районного и Главного управления полиции.

В ходе осмотра потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные телесные повреждения. Вскрытие тела показало, что смерть мужчины наступила в результате полученных травм.

Начальник Дарницкого управления полиции Олег Гудыма сообщил, что в течение суток оперативники столичного главка и отдела криминальной полиции территориального подразделения установили обстоятельства происшествия и задержали подозреваемых.

"Как стало известно, погибший — уроженец Сумщины, который приехал в Киев на заработки. В тот день потерпевший вместе со знакомым купил алкогольные напитки, а по дороге из магазина они встретили еще двух товарищей, которые пригласили их на застолье в строительный вагончик. Позже между мужчинами возник конфликт, в ходе которого двое фигурантов, 37 и 46 лет, избили сумчанина. В дальнейшем они узнали, что у потерпевшего есть при себе мобильный телефон и банковская карта, на которой, вероятно, могут быть деньги. Чтобы получить пароль от карты, нападавшие начали зажимать ему пальцы гвоздодером", — рассказал Гудыма.

От полученных травм мужчина потерял сознание, поэтому злоумышленники бросили его вниз из вагончика, расположенного на высоте около полутора метров от поверхности земли. После падения потерпевший перестал подавать признаки жизни. Чтобы скрыть следы преступления, нарушители перетащили тело мужчины под забор местного предприятия и забросали мусором.

Подозреваемые в жестоком убийстве мужчины

"Мы изъяли у подозреваемых вещественные доказательства и задержали их в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а следователи начали уголовные производства по п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, совершенное по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц. По согласованию с Дарницкой окружной прокуратурой фигурантам поставлено в известность о подозрении в совершении преступления", — рассказал глава районного управления полиции.

Задержанным грозит пожизненное заключение.

На время досудебного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 15-летний парень, насмерть сбивший своего маленького племянника, перестал говорить.

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