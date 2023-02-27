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Зажег свечу и раздался взрыв: на Киевщине полностью разрушился дом

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
832
Время на прочтение
1 мин
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Зажег свечу и раздался взрыв: на Киевщине полностью разрушился дом

Фото: Полиция Киевской области

Мужчина получил многочисленные ожоги.

В селе Здвижевка в Киевской области полностью разрушился частный дом в результате взрыва. Он раздался после того, как хозяин зажег свечу. Правоохранители устанавливают обстоятельства утечки газа.

Происшествие случилось 26 февраля, сообщили в полиции Киевской области.

63-летнего мужчину госпитализировали в больницу с множественными ожогами.

"Как выяснилось, в одном из домовладений 63-летний хозяин жилища зажег свечу, после чего раздался взрыв. Мужчину с множественными ожогами тела и конечностей госпитализировали в больницу. Дом практически разрушен", — отметил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Напомним, в Киевской области наказали 19-летнего юношу, который заказал убийство своего отца ради получения наследства. Его друга – исполнителя заказа, приговорили к 13 годам тюрьмы.

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Дата публикации
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