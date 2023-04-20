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Заявление NASA о вспышке над Киевом и версия украинских военных об зареве над столицей: главные новости ночи 20 апреля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
9089
Время на прочтение
1 мин
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Заявление NASA о вспышке над Киевом и версия украинских военных об зареве над столицей: главные новости ночи 20 апреля 2023 года

В NASA открестились от падения спутника над Киевом / Фото: crewdaily.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 20 апреля 2023 года:

  • В Воздушных Силах назвали свою версию вспышек над Киевом Читать далее –>
  • Пока в соцсетях распространяют мемы об НЛО, украинские военные сбили дроны-камикадзе на Востоке .
  • Противник атаковал ударными дронами: на Востоке уничтожили 10 из 11 "шахедов" Читать далее –>
  • В Беларуси тоже видели странную вспышку в небе (видео) Читать дальше –>
  • В NASA открестились от падения спутника над Киевом Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
9089
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