Заявление NASA о вспышке над Киевом и версия украинских военных об зареве над столицей: главные новости ночи 20 апреля 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 20 апреля 2023 года:
- В Воздушных Силах назвали свою версию вспышек над Киевом Читать далее –>
- Пока в соцсетях распространяют мемы об НЛО, украинские военные сбили дроны-камикадзе на Востоке .
- Противник атаковал ударными дронами: на Востоке уничтожили 10 из 11 "шахедов" Читать далее –>
- В Беларуси тоже видели странную вспышку в небе (видео) Читать дальше –>
- В NASA открестились от падения спутника над Киевом Читать далее –>
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