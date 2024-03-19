Завышенные цены и секретный контракт: начальник метро Киева заказал ремонт за 1,5 млрд балерине

Речь идет о контракте между метро и ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" под руководством Виктора Брагинского отдал подряд на капитальный ремонт "красной ветки" метро за 1,5 млрд грн компании, оформленной на родственницу бизнес-партнера Брагинского. Эта родственница – преподавательница классической хореографии в академии танца.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

Завышенные цены и секретный контакт метро Киева

Речь идет о контракте, заключенном 23 декабря 2022 года между КП "Киевский метрополитен" и ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии метро. Этот контакт имеет гриф "для служебного пользования".

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Согласно отчету самого метрополитена, общая стоимость сделки составляет 1,58 млрд. грн. Из этой суммы подрядчику уже уплачено около 1 млрд. грн. Как выяснили журналисты, контракт может содержать существенно завышенные цены на материалы и оборудование.

Так, по данным источников Bihus.Info, "Теплоэнергоавтоматика" в 2023 году покупала кабели у компании ООО "Тамерлайн", но по значительно более низкой цене. Так что на партии в 7 км кабеля, с учетом налогов, метрополитен мог переплатить около 15,7 млн грн.

Владелец ООО "Теплоэнергоавтоматика" – балерина, теща бизнес-партнера Брагинского

С лета 2023 года основным владельцем ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" указана Татьяна Белецкая. Она – балерина, народная артистка Украины, преподает в Национальной опере и заведует отделением классической хореографии в Киевскрй муниципальной академии танца.

Татьяна Белецкая – балерина, народная артистка Украины/Скриншот

В то же время, по данным журналистов, Белецкая может быть тещей давнего коллеги и бизнес-партнера Брагинского – Кирилла Кривца. Раньше мужчины одновременно работали в структурах "Нафтогаза", а позже вместе занимались бизнесом. После того как в 2014 году Брагинский стал руководителем "Киевского метрополитена", Кривец стал владельцем нескольких компаний-подрядчиков, которые поставляли товары и выполняли работы для метро.

Сначала Кривец зашел в ООО "99 продакшн", которое сразу начало поставлять метрополитену форменную одежду. Журналисты обратили внимание, что определенное время директором фирмы была двоюродная сестра Брагинского. То есть выходит, что сестра заключала соглашения с коммунальным предприятием, которое возглавлял ее же брат. "99 продакшн" также было конкурентом в ряде тендеров с ФЛП Светланой Ильиной – бухгалтером семейного бизнеса Брагинских.

Виктор Брагинский и Кирилл Кривец / Фото: bihus.info

В начале 2022 года опосредованно через "99 продакшн" Кривец стал основным бенефициаром ООО "Энергодарстроймеханизация". К тому времени эта фирма уже давно была подрядчиком метрополитена, в частности, приняла участие в до сих пор не завершенном строительстве метро на Виноградарь.

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После того, как Кривец стал основным бенефициаром, "Энергодарстроймеханизация" продолжает получать средства от метро и осваивает их специфическим способом. Так, журналисты со ссылкой на источники сообщили, что в 2023 году компания покупала металлоконструкции за 32 млн грн у ООО "Ринвелл". Поставщик является фигурантом судебных постановлений как компания "транзитно-конвертационной группы". Более того, поставщик сам в этом году покупал сигареты и алкоголь.

"То есть речь может идти о таком явлении как налоговая "скрутка" с целью уклонения от налогообложения и обналичивания средств", – отмечается в расследовании.

В Bihus.Info указали, что Белецкая отказалась разговаривать с журналистами. А Кривец направил письменный ответ, где уклончиво ответил, что Белецкая ему приходится "третьей очередью наследственного права". По поводу комментария Брагинского, вместо этого "Киевский метрополитен" направил письменный ответ. В нем указано, что Кривец и Белецкая не являются родственниками Брагинского, хотя об этом в запросе и речи не было.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info опубликовали первую часть расследования о "Киевском метрополитене" и Брагинском. Там речь шла о декларации и миллионных активах Брагинского и его родственников.

После этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Брагинский должен быть отстранен от исполнения обязанностей, а фактами расследования должны заниматься правоохранители.

На следующий день Брагинский подал заявление на увольнение.

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