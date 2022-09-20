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Завязали глаза, мучили и казнили: тела двух замученных мужчин нашли в Киевской области (фото)

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Завязали глаза, мучили и казнили: тела двух замученных мужчин нашли в Киевской области (фото)

Фото: Андрей Небитов

Ранее на этом же месте обнаружили 18 убитых россиянами гражданских.

Тела двух замученных оккупантами мужчин нашли в лесополосе вблизи села Мироцкое в Бучанском районе Киевской области.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

"В одной из ям, рядом с блиндажами солдат РФ, находилось тело мужчины со связанными руками, с натянутой на лицо шапкой и завязанным на шее скотчем. В кармане погибшего нашли очки для зрения", — рассказал он.

Второй убитый был одет во флисовую кофту цвета хаки с шевронами Национальной академии СБУ. У мужчины на безымянном пальце было золотое обручальное кольцо. Сейчас полиция Киевщины устанавливает личности убитых захватчиками граждан.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов
© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Напомним, в Киевской области между населенными пунктами Андреевка и Красная Горка через реку Здвиж отремонтировали мост. Его взорвали российские оккупанты, когда убегали.

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