Завтра в Киев прилетит глава Пентагона: программа визита

Ллойд Остин посетит Киев, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Завтра, 19 октября, в Киев прилетит министр обороны США Ллойд Остин. Он посетит столицу, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

Программа визита:

примет участие в церемонии памяти павших защитников Украины в Мемориальной зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины;

встретится с министром обороны Андреем Тараном.

«Находясь в Киеве, господин Остин посетит Министерство обороны Украины, где он примет участие в церемониале памяти павших защитников Украины в Мемориальной зале и возле Мемориального колокола защитникам Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном, чтобы обсудить прогресс Украины в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасность в Черном море», — говорится в сообщении.

Также, как сообщали ранее, глава Пентагона имеет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

После министры обороны США и Украины сделают короткие заявления для прессы. Они ответят на несколько вопросов.

Отметим, в настоящее время Ллойд Остин находится с визитом в Грузии. Остин посетит Грузию, Украину и Румынию, позже — министерство обороны НАТО в Брюсселе.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку