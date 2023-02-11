Завтра, 12 февраля, в Киеве будут раздаваться взрывы

В воскресенье, 12 февраля, на левом берегу и в Оболонском районе Киева могут раздаваться взрывы из-за подрыва ледовой пробки на Десне.

Об этом предупреждает Киевская городская военная администрация.

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Киев призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности при воздушной тревоге.

"Завтра, 12 февраля, на левом берегу и в Оболонском районе столицы могут быть громкие звуки взрывов! Подрыв льда будут осуществлять наши пиротехники. Цель — снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", — говорится в сообщении. КМВА.

Напомним, в январе на Киевщине из-за огромного скопления льда на реке Десна вода поднялась на несколько метров. Спасатели сообщали, из-за этого были подтоплены несколько десятков домохозяйств в Броварском районе, в частности, в селах Пуховка, Зазимье, Рожны.

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