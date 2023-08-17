Завладел почти 6,3 млн грн на ремонте дороги: в Киеве предпринимателю объявили о подозрении

В столице во время ремонта дороги было разворовано почти 6,3 млн грн во время ремонта дороги. Так, директору частного дорожно-строительного предприятия сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Сообщается, что во время проведения запланированных работ 64-летний владелец и директор подрядной организации вносил в официальную документацию недостоверные сведения об объемах выполненных работ и их качестве. В результате государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 6,3 млн грн. Этот факт подтвердила проведенная экспертиза.

Фигуранту инкриминируют завладение бюджетными средствами из-за злоупотребления служебным положением. Ему может грозить лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании директору предприятия меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, правоохранители проверяют причастность к "схеме" других лиц.

Ранее в Киевской области директору компании сообщили о подозрении за присвоение 121 млн. грн. государственных средств на ремонте дорог.

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