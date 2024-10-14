Завладел миллионами бизнес-компаньона: в Киеве разоблачили мошенническую схему "предпринимателя"

Правоохранители разоблачили мошенническую схему 33-летнего предпринимателя, завладевшего 25 миллионами гривен бизнес-компаньона под видом инвестиций.

Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что мошенническую схему организовывал предприниматель, чья деятельность связана с агропромышленной отраслью.

"Злоумышленник на системной основе получал от потерпевшего средства, которые последний якобы "инвестировал" в развитие совместной предпринимательской деятельности. Мошенническая схема заключалась в следующем: для получения сверхприбылей злоумышленник предлагал знакомому инвестировать в общий бизнес под процент от дальнейших реализаций. Фигурант покупал у фермеров, после чего продавал ее промышленным заводам по более высокой цене, а полученную разницу должен был распределять с потерпевшим", — говорится в сообщении.

После выполнения контракта по продаже продукции прибыль партнеров составила по 160 000 долларов каждому, однако фигурант не спешил их отдавать "инвестору". Свой поступок он объяснил тем, что деньги должны работать на бизнес, поэтому они будут вложены в следующий проект.

Яу установили следствие, размер "инвестиций" составлял от 20 000 до 330 000 долларов. С января по декабрь 2023 года фигурант завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму 530 000 долларов.

На основании собранных улик полицейские сообщили предпринимателю о подозрении по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 10 млн грн залога.

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