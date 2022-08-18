Завладел автомобилем и продавал информацию из госбаз: в Киеве полицейскому сообщили о подозрении

В Киеве сообщили о подозрении полицейскому и двум его сообщникам за незаконное завладение автомобилем и продажу информации с государственных баз.

Так, 27-летний оперуполномоченный одного из районных управлений полиции города Киева в начале апреля незаконно завладел внедорожником, который был выставлен военнослужащим на продажу в одном из автосалонов.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Правоохранитель сообщил сберигателям, что автомобиль якобы находится в розыске и он, как работник полиции, имеет право его арестовать и изъять.

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После того, как правоохранитель на протяжении недели использовал угнанный автомобиль в собственных целях, он решил завладеть и деньгами продавца. Для этого мужчина привлек двух гражданских лиц для введения в заблуждение военнослужащего, пытавшегося этот автомобиль продать.

Подозреваемые выдавали себя за покупателей, которые якобы приобрели этот внедорожник в автосалоне за сутки до начала вооруженной агрессии РФ, но не успели его забрать.

Полицейский в свою очередь настаивал на том, что автомобиль является предметом уголовного правонарушения и в случае, если военнослужащий не оплатит "покупателям" денежные средства в сумме 20 тыс. долларов, то он будет конфискован.

В ходе досудебного расследования зафиксирован факт получения денежных средств подозреваемым. Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что полицейский неоднократно использовал предоставленный ему доступ к информационным базам данных государственных органов для поиска и передачи конфиденциальной информации третьим лицам.

Следует отметить, что полицейский ранее уже находился в поле зрения правоохранительных органов. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Напомним, в Киеве разоблачили один из добробатов на незаконном хранении автоматов и около тысячи патронов к ним.

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