"Завесили фото из Мариуполя, чтобы не нарушить нирвану": в Киеве разгорелся скандал из-за йоги в Музее Шевченко

Людей на занятии по йоге было достаточно много, хочется верить, что они просто не знали, что за фотовыставка проходила в музее.

В Киеве разгорелся скандал из-за того, что фитнес-клуб решил провести занятия по йоге в музее Тараса Шевченко, где сейчас проходит фотовыставка победителей World Press Photo. Цинизм ситуации состоит в том, что особо тяжелые фотографии из Мариуполя организаторы завесили, чтобы не проводить тренировки на таком фоне.

Об этом рассказала журналистка Кристина Бердинских в Facebook.

"Об этой ситуации мало кто знает, но думаю все же стоит о ней рассказать. Недавно в музее Тараса Шевченко открылась фотовыставка победителей World Press Photo. На первом этаже преимущественно фотографии с войны в Украине. Очень тяжелые. Главная — гигантская по размеру фотография Evgeniy Maloletka из Мариуполя с беременной женщиной, которую несут на носилках. Выставка работает до 3-го декабря. Тем временем фитнес-клуб решает провести занятия по йоге в музее на этом же первом этаже. И делает видео-анонс в инсте на фоне этих фото. Люди возмутились конечно. Анонс удалили. И что делает дальше йога-студия и музей? Договариваются, что занятие пройдет утром до открытия музея, а фотографии чем-то накроют. Я долго не верила, что так и сделают, но так и сделали", - пишет Бердинских.

Йогу провели, фото из Мариуполя прикрыли.

Фотографии о войне просто завесили простынями / Фото: скриншот с видео

"Не знаю, кто в этой ситуации хуже — фитнес-клуб или музей", — задает риторический вопрос журналистка.

Руководство музея знало об идее завесить фото простынями

Кристина Бердинских добавила, что людей на занятии было достаточно много.

"Людей было много, может, не знали, что на фото (тешу себя надеждой)", — отметила она.

Людей на тренировку по йоге в музее пришло достаточно много

Что пишут в сети

Сеть разразилась возмущенными комментариями:

"Тут дело даже не в организаторах, а в участниках. Я не понимаю, как они планировали релакснуть в шавасане на фоне таких фото? Они вообще ничего не чувствуют?"

"В связи с этим только один вопрос – на**я йога в музее? Чтобы что? Сама концепция йоги предполагает помещение максимально открытое природе, место силы, так сказать. Они чакрами Тараса Григорьевича хотели подышать?"

"Зачем вообще проводить йогу в музее?"

А в чем принципиальность проводить занятия именно в этом музее? В Киеве мало помещений? Выглядит как позиция..."

Выбор, который разбивает сердце

Свой комментарий под сообщением оставил также информационный продюсер "4 канала" Владислав Майструк. Он рассказал об ужасном эпизоде из жизни беременной женщины, изображенной на фото: "Кстати, женщина на фото выжила, но потеряла своего малыша. Мы писали интервью с ассистировавшей роды акушеркой, она рассказала, что после того, как ребенка, уже убитого россиянами, обмыли, перед мамой был выбор: не видеть своего сына, но жалите об этом всю жизнь, или посмотреть на его лицо, и, может, умереть от боли. Мама решила увидеть лицо своего сына".

"Чихать они хотели на всех..."

На скандал также отреагировал известный фотограф, автор фотографии с беременной на носилках из Мариуполя, победитель World Press Photo Евгений Малолетка.

"Это такой бизнес по-украински. Где и Национальный музей Тараса Шевченко, и эта спортивная студия решили, что чихать они хотели на всех. В том числе на погибших и их семьи. Сначала музей хотел снять работы, но организаторы им запретили, поэтому они просто решили их закрыть простынями. По всему миру проходят выставки World Press Photo, где таких казусов не допускают. Что уж говорить о стране, где идет война", — написал фотограф.

Напомним, журналист, публицист, военнослужащий ВСУ Павел Казарин заявил, что в условиях продолжительной войны и общественного раздражения украинцы могут искать виновного. Уровень общественного единства в Украине зимой будет меньше, чем в прошлом году. По его мнению, украинцам нужно поменьше хайпировать на каких-то горячих темах.