Заведующий эндокринологическим отделением одной из больниц на Оболони в Киеве "находил" у здоровых уклонистов тяжелые болезни

Стоимость таких "услуг" составляла от 5 до 8 тысяч долларов США, воспользовалось ими более 20 уклонистов.

Заведующему эндокринологическим отделением одной из больниц Оболонского района Киева находился у здоровых военнообязанных тяжелые болезни. Ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

При процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении заведующему эндокринологическим отделением одной из больниц Оболонского района города Киева в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины путем устранения препятствий для пересечения границы, совершенном в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц из корыстных мотивов (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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Установлено, что врач за деньги оформлял заведомо ложные выводы и выписки о тяжелых болезнях у военнообязанных мужчин. В дальнейшем они получали справки о непригодности к военной службе, что давало им возможность пересечь государственную границу Украины в условиях военного положения.

Стоимость таких "услуг" составляла от 5 до 8 тысяч долларов. Воспользовалось ими более 20 уклонистов.

Отметим, что другим шестерым участникам вышеуказанной преступной схемы, среди которых директор одной из больниц Дарницкого района Киева, медсестра этой больницы и врач-хирург Государственного учреждения "Институт сердца Минздрава Украины", а также двое посредников, сообщили о подозрении ранее.

Напомним, члены ВЛК уже не смогут по своему усмотрению принимать решение о пригодности или непригодности военнообязанного. Теперь они должны руководствоваться четкими нормами.

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