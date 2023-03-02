Заведующего кладбищем приговорили к 10 годам тюрьмы за поддержку россиян во время оккупации Киевщины

Коллаборант получил приговор за поддержку россиян во время оккупации Киевщины.

Суд признал виновным заведующего кладбищем в Бучанском районе, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Ближайшие 10 лет коллаборант проведет за решеткой.

Об этом сообщили в пресс-службе Печерского районного суда Киева.

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Злоумышленник согласился на предложение окупантов стать старостой села Синяк.

“Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность). Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, органах, оказывающих публичные услуги, сроком 15 лет, с конфискацией имущества”, – говорится в решении суда.

Срок отбывания наказания осужденного начинается с момента его задержания – с 3 мая 2022 года. Решение суда, объявленное 24 февраля, может быть обжаловано в течение 30 дней.

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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