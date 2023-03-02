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Заведующего кладбищем приговорили к 10 годам тюрьмы за поддержку россиян во время оккупации Киевщины

Заведующего кладбищем приговорили к 10 годам тюрьмы за поддержку россиян во время оккупации Киевщины

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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78
Время на прочтение
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Заведующего кладбищем приговорили к 10 годам тюрьмы за поддержку россиян во время оккупации Киевщины

Коллаборант согласился на предложение окупантов стать старостой села Синяк.

Коллаборант получил приговор за поддержку россиян во время оккупации Киевщины.

Суд признал виновным заведующего кладбищем в Бучанском районе, который пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Ближайшие 10 лет коллаборант проведет за решеткой.

Об этом сообщили в пресс-службе Печерского районного суда Киева.

Злоумышленник согласился на предложение окупантов стать старостой села Синяк.

“Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность). Назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, органах, оказывающих публичные услуги, сроком 15 лет, с конфискацией имущества”, – говорится в решении суда.

Срок отбывания наказания осужденного начинается с момента его задержания – с 3 мая 2022 года. Решение суда, объявленное 24 февраля, может быть обжаловано в течение 30 дней.

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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Дата публикации
Просмотры
78
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