Затяжная воздушная тревога в Киеве вызвала коллапс в метро

Сегодня ночью россияне совершили очередную массированную атаку и снова пытались атаковать Киев ударными дронами. После отбоя воздушной тревоги Киевский метрополитен восстанавливает нормальную работу станций и график поездов.

Об этом сообщили в КМВА.

"Станции наземного участка открываются через 15-20 минут до прибытия первого поезда. Отметим, что движение поездов организовано с учетом имеющихся в настоящее время машинистов и подвижного состава", — говорится в сообщении.

Из-за длительной воздушной тревоги на линиях метрополитена интервалы между поездами ориентировочно составляют:

"красная" линия – 9-10 минут

"синяя" линия – 10 минут

"зеленая" линия – 10 минут

В общем, для восстановления нормальных графиков поездов нужно 1-1,5 часа.

Тем временем в Сети появились видео с длинными очередями людей, пытающихся попасть в подземку.

Напомним, в ночь на 5 сентября состоялась очередная длительная массированная атака российских ударных дронов.

На территорию страны вражеские беспилотники начали залетать вечером (около 22:00) с южного и восточного направлений. В течение всего этого времени российские дроны пытались атаковать столицу. На этот раз в Киев они входили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из враждебных БПЛА своей цели не достиг. Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены.

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