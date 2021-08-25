Затянул на балкон и толкнул с седьмого этажа: в Киеве за жестокое убийство задержали мужчину (видео)

Затянул на балкон и толкнул с седьмого этажа: в Киеве за жестокое убийство задержали мужчину (видео)

Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он отправится на срок до 15 лет.

В Киеве мужчина столкнул с седьмого этажа женщину. В результате чего потерпевшая скончалась на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

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Как стало известно, инцидент произошел вечером 24 августа на улице Оноре де Бальзака. Там между женщиной и мужчиной, которые снимали в доме квартиру, произошел конфликт. В какой-то момент гражданин не справился с эмоциями, силой затащил женщину на балкон и толкнул вниз.

"Инцидент увидела прохожая, которая пыталась остановить мужчину, но он ее не слушал. В результате происшествия 37-летняя киевлянка не удержалась и упала с балкона седьмого этажа. По приезду врачи констатировали смерть потерпевшей", — рассказали в пресс-службе Нацполиции Киева.

Позже правоохранители установили личность и задержали 55-летнего уроженца Донецкой области. Ранее он уже привлекал внимание правоохранителей. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в Днепропетровской области правоохранители задержали мужчину, который убил своего знакомого — он нанес ему 102 ножевых ранения.

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