Затоплено метро "Академгородок" в Киеве: фото поражают

Станция была закрыта на вход и выход.
Непогода, бушующая сегодня, 19 июля, в Киеве, наделала беды. В Сеть попали фото затопленной станции метро "Академгородок". Они просто поражают.
На фото видно, как коммунальщикам пришлось устранять последствия ливня, стоя по пояс воде.
Станция метро была закрыта на вход и выход.
Но по состоянию на 13:30 станция "Академгородок" возобновила свою работу в обычном режиме.
В то же время станция "Берестейская" до сих пор закрыта.
Напомним, Киев сегодня, 19 июля, накрыла мощная непогода. Улицы заливало водой. Из-за этого на некоторых дорогах вода достигала автомобильных фар. А люди бродили буквально по колено в воде.