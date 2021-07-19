Затоплено метро "Академгородок" в Киеве: фото поражают

Станция была закрыта на вход и выход.

Непогода, бушующая сегодня, 19 июля, в Киеве, наделала беды. В Сеть попали фото затопленной станции метро "Академгородок". Они просто поражают.

На фото видно, как коммунальщикам пришлось устранять последствия ливня, стоя по пояс воде.

Станция метро была закрыта на вход и выход.

Но по состоянию на 13:30 станция "Академгородок" возобновила свою работу в обычном режиме.

В то же время станция "Берестейская" до сих пор закрыта.

Напомним, Киев сегодня, 19 июля, накрыла мощная непогода. Улицы заливало водой. Из-за этого на некоторых дорогах вода достигала автомобильных фар. А люди бродили буквально по колено в воде.

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