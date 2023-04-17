Затопило парк "Наталка" и Почтовую площадь: большая вода натворила беды в Киеве и области (фото, видео)

В ГСЧС говорят, что ситуация с подтоплением контролируемая.

Из-за сильных осадков и повышения уровня воды в реках остаются подтопленными некоторые районы Киевщины. Вода затопила столичные парки и береговую зону, а в области разлилась по улицам и заблокировала подъезды к жилым домам. Локальные подтопления были зафиксированы в Броварском, Вышгородском и Бучанском районах.

Что известно о весеннем потопе на Киевщине – собрал ТСН.ua.

Киев

В Киеве из-за поднятия воды в Днепре затопило парк "Наталка" в Оболонском районе и всю береговую зону. Под водой оказалась часть набережной от самого парка до Почтовой площади. Также частично подтоплены остров Оболонский, парк "Приречная" и "Муромец". Гидрослужбы работают в усиленном режиме.

Наводнение в Киеве/Фото: Dina Usenko

Местные жители публикуют фото потопа в Сети и шутят о "заливе Оболонь" и "Оболонском аквапарке".

Киевляне ныряют на подтопленных набережных столицы. Пользователи в комментариях шутят, что ребята перепутали Пасху с Крещением.

В "Киевводоканале" предупредили, что водопроводная вода может изменить цвет на слегка желтоватый по причине паводка. Этот показатель влияет на качество воды только визуально и не говорит о ее опасности, заверили в коммунальном предприятии.

Броварской район

В ГСЧС Украины ситуацию с подъемом уровня воды в Киевской области называют контролируемой и постоянно осуществляют мониторинг. Спасатели продолжают дежурить в Броварском районе, где возле села Погребы вода заблокировала некоторые дороги и подъезды к жилым домам. Сотрудники ГСЧС доставляют местных жителей на сушу и откачивают воду в домах.

Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Специалисты ГСЧС осуществили облет территории подтопленного района и показали масштабы последствий весеннего паводка.

Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Местные жители в Сети публикуют видео, как они добираются до своих домов через "озера" на легковушках.

Потоп в Погребах/Скриншот по видео dtp.kiev.ua

Вышгородский район

Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной в Иванкове в Вышгородском районе. Из-за продолжительных осадков там размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы. В поселке из-за паводка также затопило временную переправу. Поэтому объезд в Иванков временно осуществляется через село Кухари.

Фото: Андрей Небитов

Полицейские и спасатели помогают местным жителям преодолеть стихийное бедствие. На месте работают службы по очищению водоотводных каналов. Уровень воды постепенно снижается, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Бучанский район

В Бучанском районе Киевской области из берегов вышли реки Буча и Ирпень, заводи которых затоплены. Есть риски затопления низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков преимущественно в приречных населенных пунктах, сообщили в Бучанском городском совете. Повышенная опасность будет сохраняться минимум до 17 апреля.

Фото: Бучанский городской совет

Фото: Бучанский городской совет

Фото: Бучанский городской совет

Напомним, что в понедельник, 17 апреля, Украину продолжит заливать дождями. В "Укргидрометцентре" прогнозируют, что осадки будут в западных и южных областях, на остальной территории — сухо. На западе ожидаются шквальные дожди.

Наводнение проглотило двадцать домов Крещатика: уровень воды местами до 2 метров

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