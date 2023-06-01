Затащил в подвал, душил и сорвал сережку: в Борисполе рецидивист получил наказание за нападение на 13-летнюю девочку

Житель Бориспольского района совершил преступление через шесть дней после освобождения от отбывания наказания по предыдущему приговору.

В Борисполе Киевской области рецидивист получил наказание за разбойное нападение на 13-летнюю девочку.

Мужчина приговорен к 8,5 годам заключения.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"При принципиальной позиции ювенальных прокуроров Бориспольской окружной прокуратуры апелляционным судом отменен приговор суда первой инстанции, которым житель района приговорен к семи годам лишения свободы за совершение разбойного нападения на 13-летнюю девочку (ч. 2 ст. 187 УК Украины). Не согласившись с определением решением горрайонного суда прокурор обжаловал его в апелляционном порядке в связи с несоответствием назначенного наказания степени тяжести уголовного правонарушения и лицу обвиняемого", — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор обратил внимание суда на предыдущие судимости мужчины, а также на совершение им преступления через шесть дней после освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы по предыдущему приговору.

"Прокурор в суде доказал, что житель Бориспольского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под придуманным предлогом привел малолетнюю в подвальное помещение дома. Он повалил ребенка на пол и душил его, а затем снял с уха золотую сережку. Приговором Киевского апелляционного суда он приговорен к восьми годам шести месяцам лишения свободы с конфискацией принадлежащего ему имущества, кроме жилья", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Польше задержали 52-летнюю украинку, которая в начале войны уехала из Днепропетровщины. Женщина обвиняется в том, что она жестоко относилась к своим детям: пытала, продавала их педофилам и принуждала к интиму с собой. Даже через год после издевательств дети говорят, что боятся "призрака Светы", который придет, чтобы их убить.

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