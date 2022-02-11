Засунула текилы на миллион гривен в 10 чемоданов: в "Борисполе" изъяли алкоголь у 24-летней украинки (фото)

Один из напитков стоит 29 тысяч гривен за бутылку в украинских магазинах.
В аэропорту "Борисполь" под Киевом у 24-летней украинки изъяли 66 бутылок элитного алкоголя стоимостью около 970 тысяч гривен. Девушка сложила бутылки в 10 чемоданов и пыталась пройти через "зеленый коридор".
Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба Киевской таможни.
Путешественница прилетела в Украину из Мексики транзитным сообщением через Турцию. При таможенном контроле у нее обнаружили 53 бутылки текилы, шесть мескаля и семь вина.
Таможенники рассказали, что текила преимущественно элитная — Don Julio Real Anejo, Avion Reserva 44 Extra Anejo, Centinela Anejo Anos, а также изысканное вино из винодельни США Caymus Napa Valley Cabernet Sauvignon и т.д.
"Для примера в украинских магазинах бутылка текилы Don Julio Real Anejo стоит 29 тысяч гривен. А такой текилы у пассажирки была 31 бутылка", — говорится в сообщении.
Норму алкогольных напитков на одного пассажира, достигшего 18-летнего возраста, девушке пропустили – это одна бутылка текилы и три бутылки вина. Другие напитки у украинки изъяли.
Относительно пассажирки составили протокол о нарушении таможенных правил. Материалы будут переданы в суд.
Напомним, что в "Борисполе" изобретательный украинец примотал к себе скотчем шесть iPhone-13 Pro Max в коробках. Стоимость телефонов – около 200 тысяч гривен. По словам таможенников, мужчина был похож на черепашку-ниндзя.
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