"Застряла маленькая?": в Макарове на Киевщине из забора достали дикую косулю (фото, видео)

При помощи разжима, дикую косулю осторожно освободили из ловушки и выпустили на свободу.

В поселке Макаров Бучанского района Киевской области дикая косуля застряла в заборе. Спасатели пришли на помощь животному.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области 4 января.

Как сообщается, на улице Богдана Хмельницкого в заборе застряла дикая косуля.

Как животное попало в ловушку – неизвестно.

Как дикая косуля попала в ловушку – неизвестно

Макаровские спасатели ГСЧС с помощью разжима осторожно освободили "потерпевшую" и выпустили на свободу.

Напомним, во время ракетной атаки на Киевщине обломки сбитой российской ракеты упали рядом с Центром спасения диких животных. Это испугало двухлетнюю львицу Юну, она получила контузию и потеряла координацию.

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