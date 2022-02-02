Застрял в проломе льда: в Киеве в воде обнаружили тело мужчины

Застрял в проломе льда: в Киеве в воде обнаружили тело мужчины

Обстоятельства трагедии неизвестны.

В Киеве обнаружили тело мужчины на заливе Галерный в Голосеевском районе. Человек провалился под лед и застрял.

Об этом 2 февраля сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

Водолазы-спасатели извлекли тело мужчины из залива с помощью снаряжения на расстоянии 30 метров от берега. Погибшего доставили на берег и передали полиции. Обстоятельства трагедии установят правоохранители.

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Напомним, что находясь зимней поры на замерзших водоемах: то ли рыбача, то ли активно отдыхая, – нужно помнить правила поведения на льду. Наиболее опасный лед – первый и последний: он еще (или уже) не крепкий.

Крепкий лед, в отличие от более слабого (белого и желтоватого), имеет, как правило, синеватый или зеленоватый оттенок. Тонкий лед, как правило, встречается у берегов, зарослей камыша и под снегом.

Прочность льда следует проверять палкой и ни в коем случае ногой.

Чтобы не случилось несчастья, следует помнить:

выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигнет 7 см;

массовая пешеходная переправа может быть организована только при толще льда свыше 15 см, расстояние между людьми, следующие переправой, должно быть не менее 5 м;

во время массового катания на коньках лед должен быть не тоньше 25 см.

Управление ГСЧС Киева

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