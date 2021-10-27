Застрял в лестнице: в Киевской области спасали 11-летнего экстремала (фото)

С помощью ручного гидравлического инструмента спасатели разжали ступени и высвободили мальчика.
Спасатели оказали помощь 11-летнему мальчику, застрявшему в детской лестнице.
Событие произошло 26 октября в поселке Чабаны.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.
"В 17:52 в оперативно-диспетчерскую службу Фастовского района поступило сообщение о том, что в пгт Чабаны на улице Машиностроителей, на одной из детских спортивных площадок, ребенок застрял в детской лестнице", — говорится в сообщении.
К месту вызова оперативно выехал очередной караул 44-й государственной пожарно-спасательной части пгт Чабаны.
Прибывшие на вызов бойцы ГСЧС выяснили, что 11-летний мальчик, играя на спортивной площадке, застрял между двумя ступенями детской лестницы. С помощью ручного гидравлического инструмента спасатели разжали ступени и высвободили мальчика.
К счастью, ребенок не пострадал.
Напомним, в Киевской области 4-летний мальчик отрубил топором 2-летней сестренке палец на правой руке.