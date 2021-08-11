Застройщик ООО "Новая Слободка" планирует инвестировать 50 млн гривен в развитие Никольской Слободки в Киеве

У компании есть все необходимые документы и разрешения на строительство.

В рамках выездного рабочего совещания представителей Кивгорадминистрации и Киевсовета по вопросам строительства на улице Никольско-Слободская 7-9, представитель компании-застройщика ООО "Новая Слободка" обязался предоставить всю разрешительную документацию и инвестировать 50 млн гривен в развитие района.

Об этом пишет УНИАН.

Владелец ООО "Новая Слободка" Александр Стельмащук отметил, что поскольку строительство на земельном участке, который находится в частной собственности компании, уже не первый год заблокировано, компания несет убытки. Однако налоговой задолженности у "Новой Слободки" нет, есть средства не только для завершения строительства, но и для развития района.

Он также заверил, что у компании есть все необходимые документы и разрешения на строительство, и она готова их предоставить.

Информацию о том, что все необходимые документы застройщик подал, подтвердил и первый заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА Михаил Будилов.

"Действительно департамент выдавал такую карточку по участку, находящемуся в частной собственности, поскольку были предоставлены соответствующие документы от ГАСК, градостроительные условия и ограничения и государственный акт на частную собственность. Законных оснований, чтобы ее не выдать мы не имели", - отметил он.

По результатам встречи было решено составить протокол, и зафиксировать в нем ключевые вопросы от громады, направить соответствующие обращения профильным департаментам КГГА. ООО "Новая Слободка" обязалось обнародовать все необходимые документы, подтверждающие право на пользование земельными участками и право на проведение строительных работ.

Помимо Будилова и Стелмащука, в совещании также приняли участие представители других профильных департаментов КГГА, Днепровской райгосадминистрации, КП "Киевблагоустройство", депутаты Киевского городского совета, представители местной громады Никольской Слободки.

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