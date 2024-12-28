Застрелил владельца жилья и скрылся на его авто: в Киевской области полиция задержала фигуранта

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
В Броварском районе 32-летний мужчина застрелил своего 62-летнего арендодателя. После убийства злоумышленник угнал автомобиль жертвы.
Об этом сообщило управление Нацполиции в Киевской области.
По информации правоохранителей, накануне они получили сообщение о том, что в селе Пуховка мужчина во дворе обнаружил тело знакомого без признаков жизни.
После обращения полицейские установили, что фигурант во время конфликта с 62-летним потерпевшим, у которого арендовал жилье, произвел около пяти выстрелов в область головы, шеи и грудной клетки.
"После совершенного злоумышленник проник в гаражное помещение, угнал автомобиль погибшего и уехал в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что на установку местонахождение подозреваемого были ориентированы все соответствующие службы полиции. 32-летний уроженец Ровенщины обнаружили и задержали.
Ему сообщили о подозрении, а суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Яготине правоохранители задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении смертельного ножевого ранения соседу с инвалидностью.
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