Застрелил владельца жилья и скрылся на его авто: в Киевской области полиция задержала фигуранта

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

В Броварском районе 32-летний мужчина застрелил своего 62-летнего арендодателя. После убийства злоумышленник угнал автомобиль жертвы.

Об этом сообщило управление Нацполиции в Киевской области.

По информации правоохранителей, накануне они получили сообщение о том, что в селе Пуховка мужчина во дворе обнаружил тело знакомого без признаков жизни.

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После обращения полицейские установили, что фигурант во время конфликта с 62-летним потерпевшим, у которого арендовал жилье, произвел около пяти выстрелов в область головы, шеи и грудной клетки.

"После совершенного злоумышленник проник в гаражное помещение, угнал автомобиль погибшего и уехал в неизвестном направлении", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на установку местонахождение подозреваемого были ориентированы все соответствующие службы полиции. 32-летний уроженец Ровенщины обнаружили и задержали.

Ему сообщили о подозрении, а суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Яготине правоохранители задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении смертельного ножевого ранения соседу с инвалидностью.

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