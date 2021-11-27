Застрелил товарища из обреза: в Киеве уроженец Донецкой области приговорен к 10 годам тюрьмы

Застрелил товарища из обреза: в Киеве уроженец Донецкой области приговорен к 10 годам тюрьмы

После совершенного злоумышленник скрылся с места преступления и лишился охотничьего обреза, спрятав его неподалеку под автомобилем.

В Киеве к 10 годам лишения свободы приговорен 44-летний мужчина, который застрелил из обреза товарища.

Преступление произошло в декабре 2018 года на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"За поддержание публичного обвинения Деснянской окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор 44-летнему уроженцу Донецкой области по факту умышленного убийства мужчины и незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Согласно с материалами обвинения, 44-летний уроженец Донецкой области, имея неприязненные отношения со своим 39-летним знакомым, вступил с ним в словесный конфликт, в ходе которого достал из рюкзака обрез охотничьего ружья и выстрелил в мужчину.

После совершенного злоумышленник скрылся с места совершения преступления и избавился от охотничьего обреза, спрятав его недалеко под автомобилем.

Прибывшие на место происшествия патрульные обнаружили пострадавшего, лежавшего на земле с огнестрельным ранением. Мужчину сразу госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось.

Злоумышленника задержали по горячим следам и сообщили о подозрении.

В ходе следствия установлено, что огнестрельным оружием злоумышленник владел без предусмотренного законом разрешения.

"Приговором коллегии судей Днепровского районного суда г. Киева 44-летний мужчина признан виновным в совершении указанных уголовных правонарушений и приговорен к 10 годам лишения свободы", — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в Киевской области банда разбойников связывала хозяев, накрывала им лицо подушками и грабила дома. Грабителей удалось задержать. Злодеями оказались киевляне 36, 24 и 41 года.

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