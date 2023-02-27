Заставляли есть фекалии и закрывали рот тряпкой: в Броварах женщина с сожителем пытали детей

Сожители долгое время издевались над тремя детьми возрастом 3, 5 и 11 лет, проживавших в антисанитарных условиях.

В Броварах на Киевщине женщина и ее сожитель насиловали и пытали трех малолетних детей. Чтобы соседи не слышали детский плач, женщина закрывала им рот тряпкой и угрожала убийством.

Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении женщине и ее сожителю по фактам домашнего насилия, пыткам, угрозы убийством, изнасилования, сексуального насилия, совершения развратных действий и злостного неисполнения обязанностей по уходу за детьми (ст. 126-1, ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 149, ч. 4, 5 ст. 152, ч. 5 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ст. 166 Ук Украины)", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемые долгое время издевались над тремя детьми в возрасте 3, 5 и 11 лет, проживавшими в антисанитарных условиях. Сожители злоупотребляли алкоголем и устраивали ссоры, часто перераставшие в драку, на глазах у малолетних детей. Малышей часто наказывали, ставили у стены на колени с поднятыми руками. Чтобы соседи не слышали детский плач, женщина закрывала им рот тряпкой и угрожала убийством.

Кроме того, мать демонстрировала детям свои половые органы и совершала сексуальное насилие над ними. Детей, которых не обеспечивали питанием, подозреваемые заставляли есть фекалии.

В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.

Дети изъяты из семьи, они находятся на попечении патронатной службы.

Напомним, в Киеве из-за антисанитарии из семьи изъяли трех голодных детей.

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