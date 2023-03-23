Заставляла девушек работать проститутками: под Киевом задержали сутенершу

Задержанная использовала уязвимое состояние оказавшихся в тяжелом материальном положении девушек и, шантажируя их, заставляла работать проститутками.
В Киевской области правоохранители задержали женщину, которая создала публичный дом.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Установлено, что 32-летняя жительница Броваров организовала незаконный бизнес по оказанию услуг сексуального характера.
Задержанная использовала уязвимое состояние девушек, оказавшихся в затруднительном материальном положении, и шантажируя их заставляла работать проститутками.
Сутенерша сняла квартиру, в которой работницы оказывали сексуальные услуги.
Организатора "бизнеса" задержали, ей сообщили о подозрении в сутенерстве.
Напомним, в Ровно полиция ворвалась в подпольный бордель при оказании интимных услуг.
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