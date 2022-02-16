Заставил раздеться и демонстрировал половой орган: в Киеве мужчина развращал и ограбил девочек

Заставил раздеться и демонстрировал половой орган: в Киеве мужчина развращал и ограбил девочек

Кроме того, педофил отобрал у детей деньги и продукты.

Оболонский суд Киева назначил наказание мужчине за грабеж и развращение 9-летней девочки и ее подруги.

За совершенное виновник ближайшие пять лет проведет за решеткой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Напомним, что событие произошло в июле 2021 года. Тогда в полицию обратилась киевлянка и сообщила, что в подъезде многоэтажки неизвестный совершил развратные действия в отношении 9-летней дочери и ее подруги.

"Полицейские установили, что злоумышленник зашел в лифт за детьми и завез их на последний этаж, где заставил раздеться, фотографировал их и демонстрировал свой половой орган. Кроме того, он отобрал у пострадавших деньги и продукты. Меньше чем за сутки сотрудники полиции оперативно установили и задержали фигуранта", — говорится в сообщении.

Следователи Оболонского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры сообщили педофилу о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины – развращение несовершеннолетних.

Приговором Оболонского районного суда города Киева обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы.

Напомним, в спортшколе в Харькове мужчина приставал к несовершеннолетним девушкам.

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