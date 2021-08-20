Заставил двоих детей раздеться и показывал им свой половой орган: в Киеве задержали 50-летнего педофила

Заставил двоих детей раздеться и показывал им свой половой орган: в Киеве задержали 50-летнего педофила

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве на улице Ивашкевича 50-летний мужчина в многоэтажке заставил двух девушек раздеться и демонстрировал детям свой половой орган. Педофила задержали.

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Об этом сообщили в полиции г. Киев.

По данным следствия, двое девушек, одной из которых 9 лет, ехали в лифте. Там их встретил мужчина, он отвел девушек на последний этаж и угрожая, он заставил детей раздеться. Педофил фотографировал малолетних и демонстрировал им свой половой орган. Также мужчина украл у девушек продукты и деньги.

Правоохранители отследили подозреваемого с помощью видеокамер системы "Безопасный город". Его уже задержали. В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве детский фотограф заставлял 9-летнюю девочку делать интимные фотографии и развращал ее.

Суд избрал меру пресечения фотографу, которого обвиняют в педофилии

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