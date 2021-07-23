Застал жену в объятиях другого: под Киевом разъяренный мужчина ударил любовника женщины ножом в грудь

Застал жену в объятиях другого: под Киевом разъяренный мужчина ударил любовника женщины ножом в грудь

Полиция уже задержала ревнивца, ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Под Киевом мужчина застал жену в объятиях другого, разозлился и ударил любовника женщины ножом в грудь.

Полиция уже задержала ревнивца.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"В полицию поступило сообщение о том, что в селе Новое Залесье 48-летний мужчина нанес ножевое ранение знакомому... Полицейские выяснили, что накануне сожители употребляли алкогольные напитки с компанией знакомых. Ревнивый муж заметил, что его любимая якобы проявляет симпатию к другому", — рассказали в полиции.

Впоследствии мужчина пошел домой отдыхать, однако, в одной из комнат дома он увидел свою сожительницу в объятиях другого мужчины. Разъяренный ревнивец схватил нож и ударил 35-летнего любовника женщины в грудь.

Февраль ревнивец: Полицейские Киевской области задержали мужчину, который бросился с ножом к любовнику своей сожительницы В полицию поступило сообщение о том, что в селе Новое Залесье 48-летний мужчина завдв ножевое ранение знакомому. На место происшествия прибыли группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции и медики. Полицейские выяснили, что накануне сожители употребляли алкогольные напитки с компанией знакомых. Ревнивый муж заметил, что его любимая якобы проявляет симпатию к другому. Впоследствии мужчина пошел домой отдыхать, однако, в одной из комнат дома он увидел свою сожительницу в объятиях другого мужчины. Разъяренный ревнивец схватил нож и ударил 35-летнему любовнику женщины в грудь. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины По данному факту правоохранители отделения полиции №2 Бучанского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет. # Полиция # полицияКиивщины Национальная полиция Украина Взгляд Киевщина — информационное агентство Моя Киевщина УНН — Украинские Национальные Новости УНИАН Общественное Новости Корреспондент Obozrevatel Цензор.НЕТ Украинская правда Столичный регион Опубликовано Полиция Киевской области Четверг, 22 июля 2021

Мужчину задержали полиция.

По данному факту правоохранители отделения полиции №2 Бучанского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Ревнивцу грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Напомним, в Киевской области мужчина убил 35-летнюю женщину, потому что та отказалась готовить есть.

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