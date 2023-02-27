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Защиты границы Киевщины с Беларусью недостаточно для обороны столицы от вторжения врага — Генштаб

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
1864
Время на прочтение
2 мин
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Защиты границы Киевщины с Беларусью недостаточно для обороны столицы от вторжения врага — Генштаб

Фото: Право на владу

Сергей Шаптала рассказал о плане окупантов, который провалился благодаря ВСУ и стараниям гражданских.

Чтобы россияне не ворвались в Киев, кроме границы Киевской области с северным соседом должны быть защищены соседние области. Год назад враг пытался войти в украинскую столицу по четырем направлениям, и прорывался не только через Чернобыль, Гостомель, Ирпень, Бучу и Мощун.

О плане оккупантов, который провалился благодаря ВСУ и стараниям гражданских, рассказал начальник генерального штаба Сергей Шаптала в проекте "Год.

"Был план по захвату Киева по четырем направлениям. Первое – это с Черниговского, который развивался в направлении Броваров, следующий – из Сум, который должен был выйти на трассу Одесса-Киев, далее – направление через Чернобыльскую зону, и следующее – через Житомирскую трассу с белорусской границы на Одесскую трассу, – сказал Шаптала.

Если бы россияне прорвали оборону в Чернигове и Сумах, уже в столице пришлось бы взрывать мосты, чтобы не впустить их в центр принятия решений – то есть в правительственный квартал.

"Все мосты были заминированы. Была команда и инструкция в случае, если прорыв, то обрезать возможность перехода с левого берега на правый", — сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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Дата публикации
Просмотры
1864
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