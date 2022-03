Защитить Оболонь: волонтеры обращаются за помощью

Волонтеры уже помогли собрать деньги на два тепловизора, а на днях купили и передали один ночной прицел.

В Киеве волонтеры собирают деньги для ребят, защищающих столицу со стороны Оболони.

Об этом сообщила Светлана Декабрева в фейсбуке.

Также читайте Комендантский час в Киеве и области снова будет усилен — Кличко

"Один из них – Богдан – находится непосредственно на Оболони, постоянно общается с ребятами из Нацгвардии, которые, к сожалению, за это время не получали никакой помощи от больших фондов. Им помогают жители района, друзья и друзья друзей. Для меня каждый из ребят – Герой. Мой дом в Киеве стоит благодаря этим ребятам", — написала она.

По ее словам, волонтеры уже помогли собрать деньги на два тепловизора, а на днях купили и передали один ночной прицел.

"Это очень важные тактические штучки ночью. А ночи у нас пока длинные. Передали еще жилеты, пластины для бронежилетов, аптечки... От прицела бойцы были в восторге, говорят, что штука очень нужная в хозяйстве. И уже активно используют его, жаль, что он один пока. Они очень ждут еще прицелы, чтобы избежать потерь в своих рядах и отбросить врага обратно в Беларусь", — написала Светлана Декабрева.

Такой ночной оптический прицел:

цифровой;

держит заряд 10 часов;

записывает видео (для отчета о проделанной работе);

функции приближения/контрастности.

Стоимость одного прицела – 1350 евро. Цель – передать 10 таких прицелов нашим ребятам.

Волонтеры обращаются за помощью, чтобы собрать необходимые средства.

