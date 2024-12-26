Защищала свою собаку: в Киеве алабай вцепился зубами в лицо девушки

Осужден владелец среднеазиатской овчарки, который оставил собаку без поводка и намордника, в результате чего пес покусал 25-летнюю девушку.

В Киеве среднеазиатская овчарка, которую владелец оставил без поводка и намордника, искусала 25-летнюю девушку.

Киевская городская прокуратура сообщила все подробности инцидента.

"За поддержание публичного обвинения прокурором Деснянской окружной прокуратуры г. Киева судом объявлен обвинительный приговор 50-летнему мужчине, среднеазиатская овчарка которого напала на девушку. Он признан виновным в неосторожном причинении потерпевшей средней тяжести телесного повреждения (2). в сообщении.

Прокурор в суде доказал, что мужчина, выгуливая во дворе многоэтажки собаку породы среднеазиатская овчарка (алабай), отнесенной к опасным породам собак, обязан был надеть на нее намордник и держать на поводке. Однако владелец оставил овчарку без присмотра, а сам пошел в супермаркет.

Поскольку обвиняемый оставил алабая одного, он, увидев другого пса, бросился на него. Потерпевшая, защищая свою собаку, прикрыла ее собой. В это время алабай вцепился зубами в лицо девушки, причинив ей травмы средней тяжести. Прохожие увидели это и бросились оттаскивать собаку от девушки.

Обвиняемый владелец среднеазиатской овчарки признал свою вину в полном объеме, добровольно возмещает моральный и материальный ущерб потерпевшей.

Приговором Деснянского районного суда Киева мужчина приговорен к двум годам лишения свободы, ему назначен один год испытательного срока.

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