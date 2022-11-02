Защищал Украину с первых дней войны: под Бахмутом погиб 50-летний киевлянин (фото)

Под Бахмутом погиб 50-летний житель Киева, защищавший Украину от первых дней войны.

Юрий Романченко погиб 24 октября в Бахмутском районе Донецкой области.

Прощание прошло 2 ноября на Бортничанском кладбище.

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Об этом говорится в сообщении Дарницкой райгосадминистрации.

Отмечается, что Юрий Романченко родился 24 ноября 1972 года в г. Кривой Рог. Закончил восемь классов общеобразовательной школы №33 в Кривом Роге.

С 1989 года работал учеником автослесаря на автобазе № 16. В 1990-1992 годах проходил службу в пограничных войсках Украины, г. Шегини и г. Львов. В 1993 году женился, в 1994 году родилась дочь Мария.

Фото: Фото из социальных сетей

С 1995 по 2004 год Юрий работал автослесарем в Кривом Роге, затем переехал в Киев, где работал арматурщиком в ООО "Юником Авто". В 2020 году пробовал свои силы в стартапе "Павлов Гараж", а последний год до войны работал на столичном предприятии Sauthart.

Юрий всегда стремился к развитию, был ответственным и имел активные жизненные позиции., любил все новое и необычное. С первых дней войны пошел защищать Киев, ведь в столице была семья и семьи его друзей… Вечная память нашему Герою", — говорится в сообщении Дарницкой райгосадминистрации.

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