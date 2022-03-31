Защищал Украину с 2014 года: в боях под Киевом погиб киборг "Вальтер"

Учредитель фонда "Вернись живым" подчеркнул, что украинский защитник не хотел бы, чтобы украинцы чувствовали сожаление или скорбь из-за его смерти.

В боях под Киевом погиб украинский киборг, участвовавший в защите "Донецкого аэропорта" Тарас Коваль с позывным "Вальтер".

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Об этом сообщил основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

"Вальтер был смелым и большим ботаном в оружии. Всегда был готов дать лекцию, даже если о ней не просили. Честный, чистый, порядочный, простой и хороший парень. Десантник. В 2014 году прошел почти все, включая ДАП. Остался таким же спокойным флегматом. Не умел врать, потому что все было написано на его честном немного детском лице", — написал Дейнега.

Учредитель фонда "Вернись живым" подчеркнул, что украинский защитник не хотел бы, чтобы украинцы чувствовали сожаление или скорбь из-за его смерти. А только – ярость к врагам.

"Пусть она проникнет в каждую клетку. И что бы вы сейчас ни делали – делайте это лучше и больше. Даже если вы просто ходите на работу. Делайте ее лучше. Платите налоги. Помогайте армии. Готовьтесь защищать свой город или село. Пусть ярость выжжет у вас страх, слабость, нерешительность, уныние. Чтобы ваша рука не знала колебания, когда придет ее время", — подчеркнул Дейнега.

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